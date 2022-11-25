نظم مركز دراسات الاستثمار الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع معهد المحللين الماليين الدوليين، البرنامج التدريبي «إدارة وقياس مخاطر الخزينة والسيولة» على مدار ستة أيام ابتداء من 17 إلى 24 نوفمبر 2022 لمرشحي شركات الاستثمار والمصارف، وقدم البرنامج جاك بيلاليان.



وفي هذا السياق، قالت الأمين العام بالإنابة للاتحاد فدوى درويش: سيتم خلال البرنامج استعراض مختلف أساليب القياس وإدارة ومراقبة السيولة والمخاطر المتعلقة بإدارة الأصول والخصوم.

تم تصميم الهدف من هذه الدورة لمساعدة المشاركين على اكتساب فهم متعمق للآليات المختلفة لمخاطر السيولة وإدارة الأصول والخصوم من المنظور المصرفي وشركات الاستثمار.



وتم خلال 6 أيام تدريبية التعرف وزيادة مهارات الحاضرين في عدد من المجالات منها نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل الثابت (NSFR)، ومؤشرات الإنذار المبكر (EWIs)، وتقنيات إدارة استحقاق الدين، وخطة التمويل الطارئ (CFP)، واختبار ضغط مخاطر السيولة، وإدارة الميزانية العمومية، بالإضافة إلى موضوعات أساسية أخرى.



هذا، وتم عرض حالات عملية وأمثلة من واقع شركاتنا الاستثمارية والبنوك في الكويت والتي تستند الى مفاهيم وأسس علمية ومقارنتها فيما هو معمول به على الصعيد الدولي.