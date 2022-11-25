ما الأطعمة الأكثر فائدة في مرحلة الخمسينيات والستينيات العمرية؟



مرحلة الخمسينيات



- يوميا: الطماطم لمحاربة التجاعيد، حيث تعد مع البروكلي والسبانخ والفلفل الأحمر والجزر واللفت، رائعة للأصباغ المضادة للأكسدة الحمراء والصفراء والبرتقالية، التي تسمى اللايكوبين واللوتين وبيتا كاروتين. وأظهر أطباء الأمراض الجلدية أن الاستهلاك المنتظم يمكن أن يساعد في حماية بشرتنا من الشيخوخة، من الداخل إلى الخارج.



- ثلاث مرات في الأسبوع: التوت لحماية الدماغ: يمكن خلط 100غ من ثمار التوت المجمدة مع الحليب أو الحليب النباتي المدعم. حيث إن ثمار التوت غنية بشكل خاص بالعناصر الغذائية الفائقة الفلافونويد، التي تشير الأبحاث إلى أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.



- مرة واحدة في الأسبوع: الأسماك الزيتية لضغط الدم: يعطينا السردين والسلمون جميعا دهون أوميغا 3 الأساسية، وهي مهمة للمساعدة في التحكم في ضغط الدم وصحة القلب بشكل عام. وإذا كنت لا تأكل السمك، فجرب المصادر النباتية بما في ذلك الجوز وبذور الشيا.



مرحلة الستينيات:



- يوميا: الأطعمة الغنية بالبروتين لتقوية العضلات سواء كانت نباتية، من البقول والمكسرات والبذور، أو حيوانية، من الدجاج أو الأسماك أو اللحوم الخالية من الدهون، فإن الأطعمة الغنية بالبروتين ضرورية للمساعدة في تقليل هزال العضلات، أو الضمور العضلي، أو كما تعرف بـ «ساركوبينيا»، والتي يمكن أن تزيد من خطر السقوط.



- ثلاث مرات في الأسبوع: البيض للذاكرة: البيض مفيد للكولين، وهو عنصر غذائي حيوي لصنع ناقل الأعصاب أستيل كولين، والذي يساعد العضلات على الانقباض، ويلعب دورا حاسما في الذاكرة والتفكير. كما أن الدجاج والسمك والفاصوليا والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة تعد مصدرا مهما للكولين.



- مرة في الأسبوع: الكركم لمحاربة الالتهاب، حيث تشير إحدى الدراسات الواعدة إلى أن مكملات الكركم قد تساعد في تخفيف أعراض هشاشة العظام في الركبة.



عن «ذي صن»