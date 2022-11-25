هادي العنزي



بلا خسارة، واصل فريقا الكويت وكاظمة انطلاقتهما المميزة في الدوري العام لكرة السلة، وذلك بعد تغلب «الأبيض» على نظيره التضامن 127-60 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، رافعا رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات، فيما وصل رصيد التضامن إلى 4 نقاط من 4 هزائم متتالية.



وفي مواجهة أخرى، حسم «البرتقالي» مواجهته مع الصليبخات لمصلحته بفارق مريح من النقاط على غير المتوقع، وذلك بفوزه 113-72، ليرفع كاظمة رصيده إلى 6 نقاط من 3 مواجهات، فيما وصل رصيد الأحمر 6 من 4 مباريات.



جاءت مواجهة الكويت والتضامن من طرف واحد في جميع أشواطها الأربعة، حيث ضرب لاعبو الأبيض بقوة في الربع الأول وأنهوه بفارق 22 نقطة (34-12)، وأكملوا عزفهم المنفرد في «الثاني» (38-9)، ولم يكن الربعان الثالث والرابع بأفضل من سابقيهما، حيث تفوق الكويت 32-19 و23-20 تواليا.