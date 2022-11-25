أطلقت شركة سيتي باص، مشغل النقل العام الرائد في الكويت، سحب «Gold Rush» في 14 أكتوبر الماضي والذي سيستمر حتى يناير 2023 تعبيرا منها عن تقديرها لولاء عملائها خلال فترة وباء كورونا.



ويسر شركة سيتي باص تهنئة الفائزين العشرة في السحب الأول من «Gold Rush».



وقد تم إجراء السحب اليوم (أمس ) تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وستتم دعوة الفائزين إلى مقر شركة سيتي باص في الصليبية وحصل كل فائز على سبيكة ذهبية وزن 5 غرامات من عيار 24 قيراطا، وستكون هناك جولتان أخريان مماثلتان للإعلان عن الفائزين خلال شهري ديسمبر ويناير.



الجدير بالذكر أن هذا العرض ساري لجميع ركاب سيتي باص خلال الشهرين المقبلين، حيث يجب على الركاب تسجيل تذاكرهم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. كل تذكرة مسجلة لديها فرصة للفوز بإحدى السبائك الذهبية، علما أنه لا يوجد حد أقصى لعدد التذاكر التي يمكن أن يسجلها راكب واحد.



من المقرر أيضا أن يكون هناك 10 فائزين كل شهر خلال شهري ديسمبر ويناير، يربح كل فائز سبيكة ذهبية وزن 5 غرامات من عيار 24 قيراطا. على أن يكون هناك رابح أكبر في نهاية الحملة والذي سوف يربح سبيكة ذهبية وزن 40 غراما من عيار 24 قيراطا. وينتهي العرض بتاريخ 15 يناير 2023.



وصرح د.ديراج بهاردواج الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي باص قائلا: إن عرض Gold Rush هو تقدير لعملاء شركة سيتي باص على دعمهم وتعاونهم أثناء الجائحة. تمت الموافقة على هذا العرض الترويجي من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية. ونحن في سيتي باص نعتبر هذا العرض الترويجي احتفالا بالعلاقة القائمة على الثقة المتبادلة التي بنيناها على مر السنين مع المسافرين والمجتمع الكويتي الذي نخدمه. سنستمر في جعل الرحلات أكثر أمانا وصديقة للبيئة.



أسماء الفائزين



أبيشيك كومار



شين ماكسيمس باوتيستا



توادروس حليم فرح



دنهام انتوني لابروي



سالي فرناندو كايانان



كريسل تومباجا



جاجديش باتيدار



بنسي تشاكالايل فارجيس بابي



ديباك باندي



إدجار باليات