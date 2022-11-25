قالت مصادر مطلعة إن شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون دوت كوم» تعتزم إنفاق أكثر من مليار دولار سنويا لإنتاج أفلام يتم عرضها في دور السينما.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المصادر القول إن أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم، تعتزم إنتاج ما بين 12 و15 فيلما سنويا ليتم عرضها في دور السينما.



وتعتزم «أمازون» طرح عدد قليل من الأفلام في دور العرض خلال العام المقبل، مع زيادة عدد الأفلام فيما بعد.



يأتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه خدمات بث الأفلام عبر الإنترنت المتزايدة خطرا يهدد مستقبل دور العرض السينمائي، حيث يتم حاليا عرض أغلب الأعمال الأصلية لوقت أقل وفي عدد أقل من دور السينما ليتم طرحها عبر منصات البث المباشر مثل «نتفليكس» و«ديزني بلس» و«برايم».



وتنافس منصة «نتفليكس» بشكل خاص دور السينما من خلال عرضها أكثر من فيلم جديد كل أسبوع، ليشاهدها الجمهور في المنازل.

كما عرضت المنصة فيلم «نايفز أوت»، الذي يضم في بطولته دانيال كريغ وكريس إيفانز وآنا دي أرماس، في دور السينما الأربعاء على ان يستمر عرضه لمدة أسبوع، قبل عرضه على المنصة الشهر المقبل.