تشكل دراسة ما يمكن أن يوفره ذوو الهمم للبعثات الفضائية محور مهمة البريطاني المعاق جون ماكفال الذي اختارته وكالة الفضاء الأوروبية ضمن مشروع «باراستورونت» غير المسبوق في مجال الاستكشاف الفضائي.



وسيشارك ماكفال في دراسة جدوى مصممة بطريقة تسمح للوكالة بتقييم الظروف اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في مهمات مستقبلية في الفضاء.



وسينضم ماكفال إلى خمسة رواد فضاء جدد في بداية مشوارهم المهني و11 احتياطيا في التدريب، بعد أن قامت وكالة الفضاء الأوروبية بتجديد صفوف رواد الفضاء لأول مرة منذ عام 2009.



وكان المعاقون مستبعدين حتى أمس الأول من قائمة الأشخاص الذين تختارهم الوكالة ليصبحوا رواد فضاء.

ويوضح غيوم فيرتس، كبير أطباء رواد الفضاء لدى وكالة الفضاء الأوروبية، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»، أن «مشروع باراسترونوت يستلزم تغييرا كاملا في الفلسفة» المتعلقة بمفهوم الأهلية الطبية الذي نشأ في المجال العسكري ويعنى باختيار الطيارين العسكريين.