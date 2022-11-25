د.الملا: نثمن جهود جميع فرق العمل التي تضافرت بإخلاص لتحقيق الوصول لمرحلة التسلم

الصالح: مشروع المباني الإدارية سيمثل إضافة للعملية التعليمية في الكويت والمنطقة

المطيري: المبنى يعتبر صرحاً معمارياً من الطراز الحديث ونوصي بتدريب طلبتنا على مثل هذه المباني المميزة



أعلنت جامعة الكويت أن لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية (المشاريع الكبرى) بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي رقم 2 لمبنى الإدارة الجامعية والمكتبة المركزية ضمن حزمة الأعمال الخاصة بمشروع المباني الإدارية في مدينة صباح السالم الجامعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء اللجنة، وذلك في اجتماعها الذي عقدته يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022 في مقر البرنامج الإنشائي في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة د.فايز الظفيري إن لجنة التسلم صادقت على التسلم الابتدائي الجزئي للمرافق المذكورة في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بعد أن اطلعت على التقارير الفنية المعدة من إدارة الإنشاءات والصيانة حول التسلم الابتدائي لتلك الأعمال، مضيفا ان اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية للكشف الظاهري والتأكد من جاهزية مواقع المشاريع المذكورة.



وأضاف أ.د.الظفيري أن هذا التسلم يمثل استكمالا لمسيرة إنجاز الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية وهو الصرح التعليمي الذي سيسهم في تطوير وتمكين الجامعة من أداء أدوارها التعليمية والبحثية ودورها المميز في خدمة المجتمع، كما سيمثل هذا المشروع نموذجا لتوجه الجامعة ورغبتها في أن يكون الحرم الجامعي بيئة جاذبة وإبداعية للطلبة والأسرة الجامعية ككل.



ومن جانبه، أوضح مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.محمد الملا أن التسلم الابتدائي الثاني لمكونات مشروع المباني الإدارية يمثل خطوة أخرى في مساعي استكمال تسلم جامعة الكويت لمرافق هذا المشروع الضخم، مشيرا إلى تسلم الجامعة لمبنيي المركز الثقافي ومركز الزوار في وقت سابق، وأن البرنامج الإنشائي يعمل على استكمال تسلم باقي مكونات المشروع، مثمنا جهود كل فرق العمل التي تضافرت بإخلاص لتحقيق الوصول لمرحلة التسلم.



وفي الإطار ذاته، أفاد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م.سعد المطيري بأن المبنى يعتبر صرحا معماريا من الطراز الحديث وأننا بهذا المستوى المميز نوصي بتأهيل وتدريب طلبة كلية الهندسة والبترول وطلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على مثل هذه المباني المميزة.



وبدوره، أشاد مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الصالح بمباني مشروع المباني الإدارية واعتبر أنها ستمثل إضافة للعملية التعليمية في الكويت والمنطقة وأنها ستساهم من خلال خدماتها ومرافقها في تطوير جهود جامعة الكويت على كل الأصعدة، كما لفت إلى إتقان التشطيبات الداخلية وجودة الإنشاءات واحترافية تداخل الألوان في تصميم المبنى ككل.



ويعد مبنى الإدارة المبنى الأعلى بالحرم الجامعي بارتفاع (75مترا)، ويتكون من سردابين وطابق أرضي وطابق ميزانين و15 طابقا، على مساحة أرض تبلغ (13.140 مترا مربعا)، وبإجمالي مساحة بناء تبلغ (121.670 مترا مربعا)، يتضمن المبنى 28 إدارة بطاقة استيعابية لنحو (2.665 موظفا)، وعدد 3 قاعات محاضرات بسعة 200 شخص لكل قاعة، وعدد 90 غرفة اجتماعات بسعات مختلفة لخدمة الإدارات، إلى جانب عيادة طبية وفرع بنك واستراحة موظفين وقاعة طعام، وحضانة للأطفال، ومقر صندوق الضمان الاجتماعي، ومقر رابطة موظفي جامعة الكويت، ومركز لخدمة المواطن.



يتكون مبنى المكتبة المركزية من سردابين وطابق أرضي و7 طوابق على مساحة أرض تبلغ (8.787 مترا مربعا)، وبإجمالي مساحة بناء تبلغ (35.812 مترا مربعا)، ويتضمن المبنى (3) إدارات جامعية وهي مركز التعليم عن بعد، ومركز نظم المعلومات، وإدارة المكتبة بطاقة استيعابية لنحو (616 موظفا)، و6 غرف اجتماعات، ومساحات للقراءة.



ومن الجدير بالذكر، أن مشروع المباني الإدارية يضم 6 مكونات وهي مبنى الإدارة الجامعية ومركز المؤتمرات وقاعة الدانة للاحتفالات والمركز الثقافي والمكتبة المركزية ومركز الزوار.



وقد شارك في عضوية لجنة تسلم أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية كل من رئيس اللجنة أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د.فايز منشر الظفيري والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.محمد عبدالغني الملا، ومقرر اللجنة مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق م.حميدة الخالدي، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية م.سعد المطيري، ومدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي عبدالصاحب أحمد الصالح، وممثل وزارة الأشغال العامة م.سبيكة الزمامي.