يأمل المنتخب الإيراني الإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عندما يلاقي منتخب ويلز اليوم في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية.



وقد أخفق المنتخبان بتحقيق الفوز في الجولة الأولى، إذ تعادل منتخب ويلز بهدف لمثله أمام نظيره الأميركي، فيما خسر منتخب إيران أمام منافسه الإنجليزي 6-2، وبالتالي فكل منهما في أشد الحاجة لنقاط المواجهة الثلاث كاملة لتحسين وضعه، والبقاء ضمن المنافسة في المجموعة الثانية.



ويسعى منتخبا إيران وويلز إلى الخروج من المواجهة بانتصار يضمن للمنتصر منهما مواصلة المنافسة على إحدى ورقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور التالي «ثمن النهائي» في ظل بقاء مواجهة واحدة بعد ذلك لكل منهما.



وتمثل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، الفرصة الأخيرة للمنتخب الإيراني في حسابات التأهل، إذ لابد من فوزه حتى يظل ضمن المنافسة، ذلك أن خسارته الثانية تواليا تعني توديعه للمنافسات رسميا، فيما هي الفرصة قبل الأخيرة لمنتخب ويلز الذي سيسعى لتحقيق الفوز ورفع رصيده لأربع نقاط قبل خوض مواجهته الأخيرة الحاسمة أمام منتخب إنجلترا.



ويملك كل منتخب مجموعة من اللاعبين الذين يمكن لهم صناعة الفارق خلال هذه المواجهة يتقدمهم غاريث بيل هداف وقائد منتخب ويلز الذي سجل في آخر مواجهة هدف التعادل من ركلة جزاء بمرمى منتخب أميركا، ويبرز أيضا في المنتخب الإيراني هدافه مهدي تارمي الذي نجح في تسجيل هدفين بالمواجهة الأخيرة بمرمى منتخب إنجلترا.



وقد تلقى المنتخب الإيراني ضربة قوية بخروج حارسه علي رضا بيرانوند مصابا مع شكوك بارتجاج في الدماغ بعد اصطدامه بزميله مجيد حسيني، ما سيبعده على الأرجح عن مواجهة اليوم التي تواجه لاعبين «ليسوا في أفضل الظروف» وفق المدرب كارلوس كيروش الذي أضاف بعد الهزيمة الثقيلة «منذ البداية، كان الفرق واضحا في المستوى والخبرة والسرعة، لكن ربحنا أم خسرنا نحن جاهزون بشكل أفضل الآن لمواجهة ويلز»، مضيفا «نأخذ دروسا وعبرا من هذه المباراة، وسنقاتل من أجل النقاط الثلاث في المباراة المقبلة».



وقد حمل البرتغالي على الجماهير الإيرانية التي أطلقت صافرات الاستهجان بحق اللاعبين بسبب عدم أدائهم النشيد الوطني، قائلا: «إن الظروف المحيطة باللاعبين ليست الأفضل. هم بشر ولديهم أطفال ولديهم أحلام أن يلعبوا للبلد والناس، وأنا فخور بهم وبما فعلوه».