تقلصت حظوظ قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج في إكمال مسيرة اللعب في كأس العالم 2022 بقطر، بعد إعلان إصابته بعظمة الساق.



وتعرض الفرج لإصابة قوية خلال الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1 الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة على ستاد لوسيل. وأعلن المنتخب السعودي نتائج الفحوص الطبية، مشيرا في بيان إلى أنها «أثبتت إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق».



وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي إن الفرج يجري فحوصات للاطمئنان على حالته: «لن نغامر بأي لاعب، بالنسبة لنا سلامة اللاعبين خط أحمر».



ويعد الفرج (33 عاما) من ركائز لاعبي المحور في تشكيلة المنتخب السعودي، وقد تعافى للتو من إصابة قوية في الكتف تعرض لها خلال ودية آيسلندا في معسكر أبوظبي، ليشارك في المواجهة القوية ضد الأرجنتين، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بعد مرور نصف ساعة ثم عولج وأكمل المباراة، ثم سقط أرضا في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول ليتم استبداله.



وعقب مباراة الأرجنتين، اعتبر مدرب الأخضر السعودي هيرفي رينارد أنه سيكون من الصعب على قائد السعودية المشاركة فيما تبقى من مباريات في نهائيات كأس العالم الحالية «سيكون من الصعب على سلمان الفرج خوض مباراة أخرى في هذه البطولة».



وظهر الفرج عقب انتهاء مباراة الأرجنتين وهو يسير على عكازين مع وضع دعامة على قدمه.



وكان رينارد أشاد بلاعبه قائلا: «قائد المنتخب وفريق الهلال يشبه في كثير من النواحي الإيطالي تياغو موتا، هو صاحب قدم يسرى وتقنية استثنائية، وهو تقريبا ميزان الفريق».