رغم الفرحة العارمة التي رافقت الفوز التاريخي لإسبانيا على كوستاريكا 7-0 في مستهل مشوار «لا روخا» في مونديال قطر 2022، بدا المدرب لويس إنريكي حذرا من المبالغة في التفاؤل لاعتباره أن «المديح يضعفك».



وأعرب إنريكي عن سعادته بهذا الانتصار الرائع الذي تحقق، وقال: «كنا استثنائيين في الاستحواذ على الكرة، في إنهاء الهجمات وأوفياء الى نفس الفكرة الكروية التي رافقت المنتخب الوطني لأعوام طويلة»، في إشارة منه الى ما يعرف بـ «تيكي تاكا» الذي اشتهر به برشلونة وتبناه المنتخب منذ أيام المدرب لويس أراغونيس ما قاده الى لقب كأس أوروبا 2008 ثم مونديال 2010 وبعدها كأس أوروبا 2012.



لكن نجم وسط ريــال مدريـــد وبرشلــــونة سابــــقا كـان حــــذرا من «الاسترخاء المبالغ به، قد يعتبره البعض أفضل أداء في البطولة حتى الآن، ما يجعلنا المنتخب هدفا لإسقاطه كالفريق الذي يريد الجميع التغلب عليه»، مضيفا: «سنكون أول فريق يطأ الملعب لخوض التمارين كي نحضر لمباراة ألمانيا»، مشددا «المديح يضعفك ونحن نعرف ذلك وبالتالي لن نسقط في هذا الفخ».



وتابع «الفكرة هي أن نلعب بهذه الطريقة على الدوام لكننا لن نفوز دائما بفارق كبير، كل من يفهم كرة القدم يعرف أننا خصم صعب المراس».



وقدمت إسبانيا، التي ودعت نهائيات 2018 من الدور ثمن النهائي بعدما تنازلت قبلها بأربعة أعوام عن اللقب بخروجها من الدور الأول، أداء استثنائيا الأربعاء بكل المعايير ونجح لاعبوها في الشوط الأول بـ 537 تمريرة في رقم لم يحققه أي منتخب منذ 1966 وفــــق «أوبتا» للإحصاءات، منهية اللقاء بـ1043 تمريرة ناجحة مع نسبة استحواذ بلغت 81.8%، وهي الأعلى في تاريخ النهائيات.