البرازيل والأرجنتين وإنجلترا والبرتغال الأقرب لنصف النهائي

نفتقد إيرلينغ هالاند.. وميسي ورونالدو سيتألقان



يحيى حميدان



في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب القادسية والمنتخب الوطني السابق ومساعد مدرب فريق القادسية صالح الشيخ، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



٭ المجموعة الأولى: هولندا والإكوادور، وعن المجموعة الثانية: إنجلترا وأميركا، والمجموعة الثالثة: الأرجنتين وپولندا، أما المجموعة الرابعة فأتوقع ان تتأهل فرنسا والدنمارك، فيما المجموعة الخامسة: إسبانيا وألمانيا، والمجموعة السادسة: كرواتيا والمغرب، والمجموعة السابعة: البرازيل وصربيا، والمجموعة الثامنة: البرتغال والأوروغواي.



منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ المغرب، فهو يضم عناصر مميزة تلعب في أكبر الفرق الأوروبية.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ أرى أن البرازيل والارجنتين وانجلترا والبرتغال هي الأقرب نظرا لمستوياتها قبل المونديال.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ الارجنتين بالرغم من الهزيمة الصادمة من السعودية 1-2 في الجولة الافتتاحية.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أشجع الأرجنتين وأتمنى لجميع المنتخبات العربية أن تظهر بمستوى مشرف.



من تتوقع ان يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ السنغال بطل أفريقيا هو المرشح الأبرز لهذا الدور.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ ليونيل ميسي.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ البرتغالي رافايل لياو والإنجليزي بوكايو ساكا.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس البرازيل ايدرسون.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ ميسي.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ نعم خاصة أنه ربما تكون المشاركة الأخيرة لهما.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ جميع عشاق الكرة يفتقدون منتخب ايطاليا، وأرى أن وجود مهاجم النرويج ايرلينغ هالاند كان سيشكل فارقا كبيرا لو تأهل منتخب بلاده.



المنتخبات العربية (قطر ـ السعودية ـ تونس ـ المغرب) ما توقعاتك لها في البطولة؟ ومن تتوقع ان يتأهل للدور الثاني؟



٭ أتوقع تأهل المغرب، والسعودية بحاجة للخروج من حالة الفرح بعد الفوز على الأرجنتين، فيما سيودع كل من قطر وتونس المونديال من دور المجموعات.



كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ تنظيم أكثر من رائع وستكون أفضل نسخة لبطولة كأس العالم.