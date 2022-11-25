عاد ليروي ساني، جناح منتخب ألمانيا، إلى تدريبات الفريق، أمس، حيث بات بإمكانه المشاركة مع منتخب «الماكينات» في لقائه المصيري ضد منتخب إسبانيا، الأحد المقبل، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر.



وقال المدير الفني لمنتخب ألمانيا هانزي فليك أمس، إن ساني يتدرب بشكل فردي وهو أمر «إيجابي للغاية».



وغاب ساني عن مباراة ألمانيا الافتتاحية في كأس العالم، التي خسرها 1-2 أمام منتخب اليابان، الأربعاء، بسبب معاناته من مشاكل في الركبة.



وأصبح منتخب ألمانيا مطالبا بالفوز على إسبانيا، إذا أراد تفادي وداعه كأس العالم، الذي توج به 4 مرات مبكرا، وتجنب خروجه من مرحلة المجموعات للنسخة الثانية على التوالي.



وكان فليك قد أشاد بمستوى ساني الرائع خلال الموسم الحالي، حيث قال: «في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن جناح بايرن ميونيخ الألماني يمكنه بما يمتلك من قدرات أن يحدث الفارق في المباريات ويستطيع بمفرده قلب الأمور».