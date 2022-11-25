دشنت الكاميرون عودتها إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بخسارة أمام سويسرا 1-0 وبهدف سجله «ابنها» بريل إمبولو أمس على ملعب الجنوب في الوكرة، في الجولة الاولى من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر 2022.



وسجل إمبولو، الكاميروني الأصل والمولود في العاصمة ياوندي، الهدف الوحيد (48) وبدا متأثرا ولم يحتفل.



وغابت الكاميرون التي تشارك في النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، عن النسخة الأخيرة في روسيا، ومنيت بخسارتها الثامنة تواليا والثالثة عشرة في 24 مباراة.



في المقابل، حققت سويسرا التي تخوض العرس العالمي للمرة الثانية عشرة والخامسة تواليا، فوزها الثالث عشر في النهائيات التي بلغت ربع النهائي فيها 3 مرات.



وأبقى مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ على القائد مهاجم النصر فانسان أبوبكر على دكة البدلاء وأشرك مهاجم بايرن ميونيخ الألماني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ أساسيا مع شارة القائد.



وعبر سونغ عن شعوره بالخيبة من الخسارة:«تعين علينا القيام بالأفضل، في الشوط الأول أردنا المزيد، لكن كما تعلمون فإن المستوى العالمي يحسم بالتفاصيل.

تراخينا قليلا واستقبلنا الهدف. فريقنا شاب نوعا ما»، مضيفا: المباريات المقبلة ستكون حاسمة لنا، حاولنا صناعة اللعب وحصلنا على فرص لم نترجمها، نبقي رؤوسنا مرفوعة وكل شيء ممكن، سأهنئ اللاعبين وافهمهم اننا نلعب على المستوى العالمي، يجب أن نبقى مركزين من البداية حتى النهاية.



وكانت الكاميرون، أول منتخب أفريقي يبلغ ربع النهائي عندما فعلها عام 1990 ومفاجأته المدوية في المباراة الافتتاحية بتغلبه على الأرجنتين حاملة اللقب 1-0، صاحبة الأفضلية في بداية المباراة وكادت تفتتح التسجيل مبكرا عندما مرر لاعب وسط فيرونا الايطالي مارتان هونغلا خلف الدفاع الى مهاجم برينتفورد الإنجليزي براين مبويمو سددها قوية ارتدت من حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يان سومر وتهيأت أمام مهاجم ليون الفرنسي كارل توكو-إيكامبي الذي سددها فوق العارضة (10).



وأنقذ سومر مرماه مرة ثانية بإبعاده كرة عكسية لهونغلا من مسافة قريبة، قبل ان يشتتها مدافع ماينتس الألماني سيلفان فيدمر من امام تشوبو-موتينغ الى ركنية لم تثمر (30).



وتوغل مدافع الطائي السعودي كولينز فاي داخل المنطقة ومرر كرة عرضية أبعدها فيدمر في توقيت مناسب امام توكو-إيكامبي (35).



وردت سويسرا بضربة رأسية لمدافع بوروسيا مونشنغلادباخ نيكو إلفيدي اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيمن (40).



وفاجأت سويسرا الأسود غير المروضة مطلع الشوط الثاني عندما استغل إمبولو كرة عرضية من مهاجم شيكاغو فاير الأميركي جيردان شاكيري، تابعها قوية بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (48)، ولم يحتفل إمبولو الكاميروني الأصل بالهدف.



وكاد تشوبو-موتينغ يدرك التعادل من مجهود فردي داخل المنطقة أنهاه بتسديدة أبعدها الحارس سومر بصدره الى ركنية لم تثمر (57).



وأنقذ حارس مرمى إنتر الإيطالي أندريه أونانا مرماه من هدف ثان عندما أبعد تسديدة قوية لمهاجم أوغسبورغ الألماني روبن فارغاس من مسافة قريبة الى ركنية (67).



وجرب القائد ولاعب وسط أرسنال الإنجليزي غرانيت تشاكا حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها أونانا (89).



وأهدر البديل هاريس سيفيروفيتش فرصة التعزيز في الدقيقة الخامسة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع، عندما تلقى كرة داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع جان-شارل كاستيليتو وسددها قوية بيسراه ارتطمت بجسم الأخير وتحولت إلى ركنية.



سومير أفضل لاعب في المباراة



توج يان سومير حارس مرمى منتخب سويسرا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون، في إطار مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس العالم «قطر 2022».



وسقط منتخب الكاميرون في فخ الخسارة أمام سويسرا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس في ستاد «الجنوب»، في افتتاح منافسات الجولة السابعة من المونديال.



ووجهت جماهير سويسرا التحية للحارس المميز بعد إعلان فوزه بجائزة «رجل المباراة»، حيث ساهم بشكل كبير في فوز بلاده بهدف دون رد، وحافظ على نظافة شباكه من هجمات «الأسود غير المروضة» وتصدى ببراعة لـ 4 تسديدات.





سويسرا والكاميرون في سطور



٭ المباراة: سويسرا ـ الكاميرون (1-0)



٭ الملعب: الجنوب في الوكرة.



٭ الجمهور: 39089 متفرجاً.



٭ الدور الأول - المجموعة السابعة.



٭ الحكم: الأرجنتيني فاكوندو تيو.



٭ الهدف: سويسرا: بريل إمبولو (48)



٭ الإنذارات: سويسرا: نيكو إلفيدي (64)، مانويل أكانجي (83)، والكاميرون: كولينز فاي (36)



٭ التشكيلتان:



٭ سويسرا (المدرب: السويسري- التركي مراد ياكين): يان سومر - سيلفان فيدمر، نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، ريكاردو رودريغيز (إيراي كوميرت، 90)- ريمو فرويلر، غرانيت تشاكا، جبريل سو (فابيان فري، 72)- جيردان شاكيري (نواه أوكافور، 72)، بريل إمبولو (هاريس سيفيروفيتش، 72)، روبن فارغاس (فابيان ريدر، 81).



٭ الكاميرون (المدرب: ريغوبير سونغ): أندريه أونانا - كولينز فاي، نيكولا نكولو، جان-شارل كاستيليتو، نوهو تولو - صامويل أوم غويه، أندريه- فرانك زامبو- أنغيس، مارتان هونغلا (غايل أوندوا، 68)- كارل توكو- إيكامبي (جورج- كيفن نكودو، 74)، إريك مكسيم تشوبو- موتينغ (فانسان أبوبكر، 74)، براين مبويمو (نيكولا مومي نغامالو، 81).