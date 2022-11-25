أكدت الفنانة يسرا اللوزي أن فيلم "جروب الماميز" يتميز بالواقعية وأحداثه تعتمد على البطولة الجماعية، وأنه من التجارب المهمة في مسيرتها.

وقالت يسرا اللوزي، إنها أحبت العمل وتحمست له عندما قرأت السيناريو، لأن قصة الفيلم تهم كل الأمهات في كل بيت؛ حيث يتناول قضية التعامل مع مشكلات الأطفال في المدارس ودور السوشيال ميديا.

وأشارت إلى أنها قامت بالتحضير جيدا من خلال نماذج عاشتها مع أسرتها تشبه أحداث الفيلم بشكل يعكس مدى واقعيته، متمنية أن يلاقي الفيلم إعجاب الجمهور وقت عرضه.

ولفتت إلى أنها تعتز كثيرا بهذه التجربة خاصة أن السيناريو مكتوب بشكل متميز جدا وهي تراهن عليه في شباك التذاكر لأنه يطرح قضية مهمة ومختلفة عما اعتاد عليه المشاهد.

وأكدت أن ما يهمها في أعمالها الفنية مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها، مشيرة إلى أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي.

وجرى طرح البوسترات الدعائية للفيلم استعدادا لعرضه في جميع دور السينما يوم 28 ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم روبي ومحمد ثروت ومحمود حافظ ودارين حداد وحازم إيهاب، وتأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح