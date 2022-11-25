قال حزب ليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في بيان الجمعة إنه وقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف.



ولا يمثل الاتفاق تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، لكنه يمنح القومي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الشرطة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني.



وقال بن غفير في البيان «قطعنا خطوة كبيرة نحو اتفاق تحالف كامل، نحو تشكيل حكومة يمينية بالكامل».



وحقق ليكود بزعامة نتنياهو وحلفاؤه من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة فوزا بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، مما أنهى جمودا سياسيا دام قرابة أربع سنوات. لكن جهوده لتشكيل حكومة على وجه السرعة واجهت عقبات مع استمرار المفاوضات مع شركاء الائتلاف.



والحكومة المرتقبة على ما يبدو ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الديبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.