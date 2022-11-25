بدأت مجموعة فوكسكون تكنولوجي غروب، في تقديم 10000 يوان (1400 دولار) لأي عامل يختار المغادرة، وهو قرار غير عادي يهدف إلى استرضاء الموظفين الجدد الساخطين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في الاحتجاجات العنيفة التي هزت أكبر مصنع لإنتاج آيفون في العالم.

وقال شريك الإنتاج العالمي الرئيسي لشركة أبل في إشعار عبر الإنترنت إن المبلغ الذي سيتم دفعه على دفعتين، سيساعد في تسهيل رحلة الموظفين إلى مدنهم. إذ يأتي العديد من العمال الذين يزيد عددهم عن 200 ألف عامل في مصنع فوكسكون الرئيسي في تشنغتشو من أماكن أخرى في المقاطعة أو البلد.

اشتبك مئات العمال مع أفراد الأمن في الساعات الأولى مع تفاقم التوترات بعد ما يقرب من شهر في ظل قيود صارمة تهدف إلى القضاء على تفشي كوفيد.

أحد العوامل وراء الاضطرابات هو أن العمال اكتشفوا أنهم لن يحصلوا على أجور أعلى كانوا قد وعدوا بها إلا إذا بقوا في المصنع حتى شهر مارس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

فيما يمثل مبلغ 10000 يوان الذي سيعوض الأشخاص غير الراضين عن هذا القيد عن سفرهم إلى منزلهم. بدورها اعتذرت شركة فوكسكون يوم الخميس عن "خطأ في الإدخال ربما جعل الأمر يبدو كما لو أن بعض الموظفين حصلوا على رواتب أقل مما وعدوا به، مضيفة أنها ملتزمة بالاتفاقات التعاقدية.

من جانبها، حذرت الشركة الأميركية بالفعل من أنها ستشحن أجهزة أقل مما كان متوقعاً خلال ربع العطلات الحرج، بينما تضخمت أوقات الانتظار لأجهزة آيفون في بعض الحالات إلى ما بعد عيد الميلاد.

وقالت فوكسكون في بيان إن المصنع استأنف العمل بشكل طبيعي بحلول مساء الأربعاء.