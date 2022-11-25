قطر تسجل أول أهدافها في البطولة

بات مستضيف بطولة كأس العالم منتخب قطر على مشارف الإقصاء من المونديال بعد خسارته من السنغال بنتيجة 1-3 ضمن منافسات المجموعة الأولى، وسيحسم مصير «العنابي» في لاحقا حين تلعب هولندا مع الإكوادور، وبالتالي فإن أي تعادل أو فوز «برتقالي» سيقصي القطريين من أولى مشاركاتهم المونديالية.

وأحيت بطلة أفريقيا آمالها بحصد أول ثلاث نقاط لتتساوى مع الإكوادور التي هزمت قطر 2-0 في المباراة الافتتاحية وهولندا قبل مواجهتهما في وقت لاحق اليوم بالمجموعة الأولى.

وارتكب المدافع خوخي بو علام خطأ في إبعاد كرة قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول ليسمح للمهاجم بولاي ديا بالتسجيل من كرة منخفضة في أول تسديدة على مرمى الحارس مشعل برشم.

وتعرض أبطال آسيا لضربة أخرى في بداية الشوط الثاني حين ضاعف فمارا ديديو النتيجة من ضربة رأس بعد ركلة ركنية.

واستفاقت قطر متأخرا وكان يمكنها تقليص الفارق من عدة محاولات لعبد الكريم حسن والمعز علي وإسماعيل محمد لكن حارس تشيلسي إدوار مندي تألق بشدة معوضا مستواه المحبط خلال الهزيمة 2-0 من هولندا.

ونجح مونتاري أخيرا في منح قطر أول هدف في مشاركتها الأولى بكأس العالم من ضربة رأس متقنة بعد تمريرة إسماعيل محمد العرضية قبل 12 دقيقة من النهاية لكن البديل بامبا ديانج حول كرة عرضية إلى الشباك بسهولة ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 84 ويقضي على آمال قطر في تعادل متأخر.

لاهوز يتغاضى عن ركلة جزاء واضحة للعنابي!

تغاضى حكم المباراة الإسباني ماثيو لاهوز عن ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس للمنتخب القطري حين تعرض لاعب العنابي أكرم عفيف لعرقلة واضحة داخل منطقة الـ 18 كان من الممكن أن تغير مجرى المباراة لصالح العنابي.