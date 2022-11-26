يفتح معرض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية في الرباط أبوابه للزيارة أمام الجمهور العام مجانا، طوال أيام الأسبوع اعتبارا من الاثنين المقبل، بمقر الإيسيسكو.

وأفاد بيان الإيسيسكو، بأن المعرض والمتحف الدولي يتوج الشراكة الاستراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء، ويضم ثلاثة مكونات رئيسية، هي "المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية"، الذي تشرف عليه رابطة العالم الإسلامي، و"بانوراما الحجرة النبوية الشريفة في العصر الأول"، لأول مرة في التاريخ بتقنيات ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي، و"معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف، جمال المحبة والوفاء"، الذي تشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.