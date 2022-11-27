أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة Queen Margaret University البريطانية.



وتضمن القرار:



مادة أولى: يُضاف برنامج الدكتوراه تخصص Aura& Oral Sciences في جامعة Queen Margaret University, Edinburgh إلى برامج الدراسات العليا المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 2014/40 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م، بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.



مادة ثانية: يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.



مادة خامسة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



مادة سادسة: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.