‫عبدالعزيز الفضلي



واصل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني صباح أمس استقبال المراجعين في مكتبه بديوان عام وزارة التربية بجنوب السرة.



جاء ذلك في إطار تفعيل سياسة الباب المفتوح والذي انتهجها العدواني منذ تقلده المنصب، وتماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تسهيل آلية العمل داخل وزارات وقطاعات الدولة. واطلع حمد العدواني على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية. حضر استقبال المراجعين مع الوزير الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي. يذكر أن العدواني يقوم باستقبال المراجعين عن طريق حجز مواعيد من خلال منصة «متى».