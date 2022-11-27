تهاني الراسبي

أعرب المصور الفوتوغرافي نواف الحمود عن فرحته بعودة افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، والحضور الكثيف من قبل الجماهير على زيارة المعرض، لافتا إلى أن ذلك يبرز أهمية هذا المحضن الثقافي وحرص الجماهير على الفعاليات الثقافية التي يقدمها المعرض.



وأضاف الحمود أنه يشارك هذا العام في فعاليات المعرض للمرة الثانية، وتأتي من خلال الجناح الخاص بنقابة الفنانين التشكيليين تحت رعاية إدارة الفنون التشكيلية، مضيفا أنه يعتبر المصور الفوتوغرافي ضمن عضوية نقابة الفنانين التشكيليين.



وأشار إلى أن مشاركته تأتي في مجال التصوير مع نقابة الفنانين التشكيليين وباقي المشاركين بأعمال فنية وخزفية، لافتا إلى أن أعماله تضم ثلاث صور فوتوغرافية «بورتريه».



وتعكس لوحات الحمود شخصيات واقعية بزوايا فريدة من نوعها تأخذ المشاهد إلى قراءة تفاصيل ثرية خلف ملامح كل صورة.