احتفلت مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالميا في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، أمس بافتتاح «ألو يوغا»، العلامة التجارية الرائدة عالميا في أساليب الحياة العصرية الراقية، موقعها الإلكتروني وأول فرع لها في الأفنيوز في الكويت. ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الطرفين تعكس استراتيجية النمو لقطاع البيع بالتجزئة لدى مجموعة الشايع، والتي تولي الأولوية لتجربة الزبائن وراحتهم، وإيجاد مجتمع متآلف ومتناغم.



يضم محل «ألو يوغا» الذي يمتد على مساحة 500 متر مربع تجربة غامرة تعكس الرسالة العالمية للعلامة التجارية في تسليط الضوء على الحركات الخاصة المخصصة لإيقاظ الحواس ولإلهام النشاط وتعزيز الألفة والانسجام في المجتمع. وصمم المحل على أيدي أفضل الخبراء لتكون التشكيلات الحديثة محط أنظار مرتادي المتجر وزواره، بما يشمل الملابس الرياضية عالية الأداء، والأزياء العصرية الراقية التي تحاكي آخر صيحات الموضة. وتهدف العلامة التجارية التي تتخذ من لوس أنجيليس مقرا لها إلى الارتقاء بالملابس الرياضية الراقية التي يمكن ارتداؤها أثناء أداء التمارين والأنشطة البدنية، وتتيح في الوقت ذاته التمتع بمظهر أنيق عند استخدامها بشكل يومي، وذلك عبر تشكيلتها الفريدة من الألبسة والمستلزمات الرياضية المصنوعة من مواد عالية الجودة وصديقة للبيئة، والتي تتناسب مع احتياجات الرجال والنساء على حد سواء.



وتعليقا على افتتاح العلامة التجارية في الكويت، قال داني هاريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «ألو يوغا»: «تتمتع «ألو يوغا» بميزة التناغم التام مع أسلوب الحياة المتفرد لزبائننا في منطقة الشرق الأوسط، نظرا لكونها علامة تجارية تدعم الصحة والرفاهية. نتطلع للتواصل مع زبائننا في الكويت من خلال موقعنا للتسوق الإلكتروني وأول فرع للعلامة التجارية الذي سيفتتح أبوابه في الأفنيوز - الكويت. وتشكل هذه الخطوة جزءا أساسيا من استراتيجية توسع العلامة التجارية ونمو أعمالها في قطاع تجارة البيع بالتجزئة، من خلال التركيز على تقديم تجربة رائعة وممتعة تضمن الراحة للزبائن في الوقت الذي نتطلع فيه نحو إطلاق علامة «ألو يوغا» في مزيد من الأسواق».



بدوره، قال جون هادن، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع: «يسعدنا اليوم الاحتفال بافتتاح هذا المحل الجديد بالشراكة مع العلامة التجارية الشهيرة «ألو يوغا» من أجل تقديم تجربة فريدة من نوعها لزبائننا. لقد شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية نموا متزايدا بعدد الراغبين في شراء الملابس الرياضية الأنيقة.