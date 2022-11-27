طرحت ريتشارد ميل مجموعة الساعات RM 07-01 انترغالكتيك الفريدة، التي تمثل دعوة للانطلاق في رحلة استكشاف تعود الى فجر التاريخ، حيث لم يكن هناك في البداية سوى الفراغ، قبل أن تظهر ملايين النجوم المتلألئة عندما حدث الانفجار العظيم، وتعد مجموعة الساعات الجديدة المبتكرة فريدة تماما من نواحي التصميم والتنفيذ.



وتتألف مجموعة الساعات النسائية الجديدة من اربع ساعات تتسم بالغموض والجاذبية الساحرة، وتأتي مصنوعة من الكربون TPT® ومرصعة بالألماس وبنتوءات من الذهب الأحمر.



وأشارت مديرة التطوير الإبداعي لدى ريتشارد ميل سيسيل غينات الى ان الكون بدأ بانفجار عظيم وسط ظلام اسود هائل، تولدت عنه ملايين النجوم، قائلة ان علامة ريتشارد ميل ارادت بوحي من نشأة الكون ان «تعيد التفكير في أسلوبها المتعلق بترصيع الأحجار الكريمة، باعتبارها طريقة لتجميع العناصر معا بأسلوب مكثف».



وتبرز في كل ساعة خصائصها الخاصة بها، اذ تأتي الساعة RM 07-01 Dark Night لتدل على نشأة الأبراج التي لا حصر لها، والممثلة بنتوءات الذهب اللامعة، ويتألق الماس بدوره في الساعة RM 07-01 Starry Night المشتملة على سوار من الكربون TPT، وكذلك في الساعة RM 07-01 Bright Night ذات السوار المصنوع من الذهب الأحمر 5N المعالج بالنفث الدقيق، أما القطعة الرابعة من مجموعة الساعات RM 07-01 Misty Night، فتمثل قبة سماوية متلألئة مزينة بأعمدة من الذهب الأحمر 5N.



ويساهم التباين بين الماس وكربون TPT في هذه المجموعة في ان يبرز كل منهما جمال الآخر بطريقة تظهر خصائصهما بوضوح، وتحقق انسجاما لافتا بين الظلام والضوء، وتشهد خصائص تقنية ترصيع الأحجار الكريمة هذه على خبرة ريتشارد ميل في العمل مع الكربون TPT، فبخلاف الذهب الذي يسمح للحرفي بتشكيل نتوءاته بأدواته المعتادة لضمان الترصيع المحكم لأحجار الماس، فإن صلابة الكربون TPT تدفع الحرفي الى استخدام ادوات اكثر دقة تأتي مزودة بأدوات طحن ماسية لإجراء الترصيع بالشكل المطلوب.



ورصع الماس ونتوءات الذهب الأحمر المصقول يدويا في التركيبات ذات الأقطار المختلفة، وفي هذا السياق، اضافت غينات: يعد استخدام النتوءات كعناصر زخرفية أسلوبا جماليا يسلط الضوء تدريجيا على انفجار الضوء هذا، وتختلف الموانئ وتركيباتها بين الساعات الأربع، مثل الاختلاف المشار اليه بين اساورها.



وتشتغل الساعات الأربع في هذه المجموعة الفريدة بعيار CRMA2 الذي ابتكرته وتصنعه دار الساعات، ويعد نظام حركة اوتوماتيكية هيكلية مصنوعا من التيتانيوم من الصنف 5 ومزودا بوظيفة الساعات والدقائق، وبدوار متغير الهندسة وتتسم مادة الكربون TPT بكونها مادة حرفية خفيفة ومتينة ذات مظهر مخملي غير لامع يعزز الشعور بالدفء ويجعل ملمسها وارتداءها لطيفين، في حين انها تضمن الحماية المثلى لنظام الحركة، كذلك يضمن الكربون TPT مظهرا رائعا لكل ساعة، بفضل الاختلافات الفريدة التي يحدثها التطعيم الدمشقي والزخارف المموجة التي تجعل من كل ساعة قطعة متفردة لا نظير لها.



ويساهم تألق الماس الذي يبرزه الكربون TPT في المظهر الساحر لهذه المجموعة الجديدة التي تجمع بين الجماليات البديعة والراحة المتناهية والتقنية العالية، وتأتي هذه الساعات الأربع الجديدة لتشكل نجوما تضمن استمرار تألق مجموعة RM 07-01 ضمن كوكبة ريتشارد ميل.