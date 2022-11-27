منصور السلطان

أصيب 4 عمال بإصابات بالغة اثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في منطقة العمرية صباح امس. وأفاد مصدر إطفائي لـ «الأنباء»، بأنه فور ورود بلاغ لرجال قوة الإطفاء يفيد بانهيار منزل في منطقة العمرية، توجه رجال اطفاء مركزي الفروانية والإنقاذ الى موقع البلاغ، حيث تبين ان سقف منزل قيد الإنشاء سقط على 4 عمال خلال عملهم وانحشار أحدهم تحت الأنقاض. وأضاف المصدر: تم على الفور استخدام اجهزة وآليات خاصة لرفع الأنقاض وإخراج العامل الذي تعرض لإصابة بالغة والعمال الثلاثة الآخرون ونقلهم إلى مستشفى الفروانية، فيما باشر رجال الإطفاء التحقيق واستدعاء المقاول للوقوف على أسباب انهيار السقف على العمال.