منصور السلطان - أحمد خميس



توفي مواطن إثر انقلاب سيارته على طريق الأرتال.



ووفق ما أفاد مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء أمس الأول يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة على طريق الأرتال، وعلى الفور تم توجيه مركز إطفاء الوفرة إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين أنه انقلاب مركبة دفع رباعي أدى الى وفاة قائد المركبة، حيث تم إخراج الجثة وتسليمها الى جهات الاختصاص.



من جهة أخرى، لقي شخص خمسيني وطفل يبلغ من العمر 11 عاما مصرعهما وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر حادث تصادم ثلاثي على طريق الجهراء.



رجال المرور والإطفاء توجهوا فور ورود البلاغ إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين انه تصادم ثلاث مركبات وإصابة سبعة أشخاص، حالتين منهم حرجة تم نقلهما الى المستشفى، حيث فارق مسن يبلغ من العمر 50 عاما وطفل يبلغ 11 عاما، فيما تم ادخال المصابين الـ5 غرفة العناية وجرى إخضاعهم للعلاج.