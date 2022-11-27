نجم الجيل فاجأ الجمهور بدويتو مع بدر الشعيبي لأغنية «له طلة»

إليسا عاشقة للجمهور الكويتي وحسني وصف الحفل بأجمل حفلات العمر



ياسرالعيلة



تواصل قاعة «الأرينا» الرهيبة بمجمع 360 إقامة الحفلات الناجحة والاستثنائية، وآخر هذه الحفلات الحفل الذي أقيم مساء الخميس الماضي لشركة «ليلة عمر» والذي قام بإحيائه نجم الجيل المطرب تامر حسني وملكة الاحساس المطربة إليسا من خلال حفل مبهر بمعنى الكلمة ومسرح تم تصميمه بشكل مميز، حيث استعان القائمون عن «ليلة عمر» بأحدث التقنيات في الإضاءة و«الفاير وركس»، والذي تمت الاستعانة به من «القاهرة» بالإضافة الى الصوت والحفل من تنظيم وتجهيز «باشا جروب» حسين موسى وهندسة الإضاءة شركة «هاي لايت» وهندسة الصوت لشركة «ليلك»، وقدم الحفل المذيع الرائع سلمان النجادي بأسلوب غير تقليدي نال إعجاب الحضور الكبير، وما هي الا لحظات حتى كان الحضور مع أولى فقرات الحفل مع النجمة إليسا التي ظهرت بإطلالة لافتة وباهرة، وقدمت النجمة اللبنانية مجموعة من أغانيها الرومانسية الجميلة الجديدة والقديمة التي حفظها الجمهور ورددها معها، فتمايلت معهم على المسرح، وتفاعلت مع الحاضرين لحفلها، وكانت إليسا أعربت عن سعادتها قبل الحفل بقولها: «متحمسة للغاية وسعيدة بالالتقاء بجمهور الكويت الذي تربطني به حالة عشق وحب» حيث غنت لهم اغاني مثل هنغني كمان وكمان والتي أشعلت بها حماس جمهورها الكبير ومن أول دقيقة التي قدمتها دويتو مع المطرب المغربي سعد المجرد وأنا وبس وعلى حس حكايتنا وحكايات وبتمون ونفسي اقوله وعلى بالي حبيبي وسهرنا يالليل وأسعد واحدة وأجمل إحساس وغيرها من الاغاني لتغادر المسرح بعد ان تركت الجمهور في حالة من النشوة والسعادة، وما هي الا لحظات معدودة حتى صعد المذيع سلمان النجادي على المسرح ليقدم النجم تامر حسني بطريقة جميلة أثنى عليها حسني أثناء صعوده على المسرح، حيث بدأ فقرته بأغنية «نولع الدنيا» التي ولع بها حماس الحضور.



وعقب الاغنية رحب حسني بالحضور الكبير ووجه كلمات إعجاب لهم وللكويت التي يسعد دائما بتواجده فيها، وعقب ذلك أبهر حسني الحضور بباقة من أجمل أغانيه، حيث علت هتافاته وترديد كلمات كل أغنية قدمها في هذه الليلة التي وصفها حسني عقب الحفل عبر حسابه في «انستغرام» بأنها من أجمل حفلات العمر بالكويت شكرا جمهور الكويت الراقي العظيم محبتكم «اللي شوفتها النهارده عمري ما هنساها»، شكرا لكل الجاليات العربية الغالية شكرا للجالية المصرية الحبيبة شرفتوني ونورتوني وأبهرتوني، وبالعودة للاغاني التي قدمها حسني والتي ردد الجمهور معه كلماتها التي كانوا يحفظونها كلماتها عن ظهر قلب، فقد أشعل نجم الجيل المسرح، حيث ألهب الأجواء وأشعل حماس الحضور ومحبيه من كل الفئات العمرية فتعالت صيحاتهم وتصفيقهم الحار في سهرة وصفت بالخيالية حيث ان تفاعل الجماهير مع تامر حسني شكل ظاهرة غير مسبوقة أذهل الجميع ومن الأغاني التي قدمها أغاني حلو المكان، عشأنجي، يانا يا مفيش، ارجعلي، مبطلناش إحساس، أحلى كلام، زي الأيام دي، سجل يا تاريخ، ليه طله، خدنا مناعة، كل مرة، يا تاعبني، بشوقك، وفاجأ حسني الجمهور بدعوته للنجم الشاب بدر الشعيبي لمشاركته الغناء، وهذا أمر اعتاد عليه جمهور تامر حسني في كل مكان على تشجيعه للمطربين الشباب، حيث أشاد حسني بموهبة بدر الشعيبي ونوع الفن الذي يقدمه، فقدما معا دويتو لأغنية تامر حسني «ليه طلة» وللحقيقة أبهرا الحضور بأدائهما للاغنية، حيث كان تفاعل الجمهور معهما كبيرا واستثنائيا، وعقب ذلك واصل تامر حسني ظهوره المتميز وقوته على المسرح، حيث دخل في حوارات طريفة مع الجمهور الذي تعالت ضحكاته معه، وهذا ليس بجديد على نجم الجيل الذي يتمتع بخفة دم كبيرة فقدم أغاني مبهجة وأغاني حزينة للمجاريح من الجمهور مثل نور عيني وعينيا بتحبك وانت اختيار التي يعتبرها من أهم الاغنيات التي قدمها خلال مشواره الفني، كما غنى حسني أغاني من فيلمه الشهير «عمر وسلمى» بالإضافة الى العديد من الاغاني الأخرى ليسدل الستار على واحد من اجمل احتفالات 2022 على الإطلاق والذي أشاد الجمهور بدقة التنظيم فيه.