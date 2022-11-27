قالت الفنانة القديرة سوسن بدر خلال ندوة تكريمها بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي إن والدها كان له تحفظ على دخولها المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب صعوبة المهنة والطريق، ولم يكن يعرف حينها أنها لا تصلح لأي شيء سوي أن تكون ممثلة، وبعد مناقشات عدة اتفقت على دخولها أي كلية أخرى على أن تلتحق بالمعهد بعد إنتهائها من دراستها الجامعية، وقد كان.



وتابعت بدر في الندوة التي أدارها الزميل جمال عبدالناصر قائلة: بالفعل التحقت بكلية العلوم ولم أجد نفسي فيها، فقررت أن أذهب للمعهد ونجحت في اختباراته، دون أن يعرف والدي، وعرف بعد أن قدمت أعمالا في التلفزيون، وصدم لأنني كذبت عليه، وقاطعني فترة ولكن عندما وجد نجاحي في المجال بدأ يستسلم.



وعن «أم الدنيا» التي تقدمه قالت: من أحب وأهم الأعمال اللي تقدم في كل المنطقة العربية، في ظل التطور الحضاري والإلكتروني الكبير وهذا العالم الغريب فعندما عرض عليّ المشروع أحببته جدا وقدمناه، وهدفي منه تحقق عندما قابلت بالمصادفة طفلة صغيرة وقالت لي «انتي اللي بتطلعي تتكلمي عن التماثيل الكبيرة وانتي حاطة طرحة زرقا قلتلها اسمهم المصريين القدماء»، وسعادتي كانت كبيرة لأن هذا يعني أن رسالتي وصلت.