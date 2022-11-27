«حرام لاعب بموهبة زياش وقدمه اليسرى لا يتواجد معنا في كأس العالم»، بهذه الكلمات علق المدرب الجديد للمنتخب المغربي وليد الركراكي على عودة نجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش إلى صفوف «أسود الأطلس» بعد استبعاده من سلفه البوسني وحيد خليلودجيتش.



كلام الركراكي حول القدم اليسرى لزياش أكد وصف زميل الأخير في النادي اللندني الدولي السويسري دنيس زكريا، قدمه بـ «الجنون»، مضيفا «لم أر قط قدما يسرى مثل قدم زياش، إنه الجنون بعينه!».



كان زياش (29 عاما) من العناصر «غير المرحب» بها من خليلودجيتش لخلافات معه، فأعلن اعتزاله دوليا بسبب ذلك، بل إنه كان أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة المدرب البوسني الفرنسي من منصبه.



ودفع خليلودجيتش ثمن تعنته باستبعاده رغم مطالبة الجماهير المغربية بضرورة الاستعانة بخبرته وموهبته وخدماته في ظل غياب الإبداع في خط وسط «أسود الأطلس»، خصوصا عقب الخسارة المذلة أمام الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة وديا في يونيو الماضي.



خليلودجيتش الذي اتهم زياش بانه لا يمكن «الوثوق به ويثير المشاكل» في صفوف الفريق، دخل في حرب تصريحات مضادة لرئيس الاتحاد المغربي للعبة فوزي لقجع الذي حرص على الاجتماع به والتأكيد على وضع الخلافات جانبا من أجل مصلحة المنتخب.



وقال الركراكي خلال مؤتمر صحافي مطلع سبتمبر لإعلان تشكيلته الأولى منذ تعيينه إن: «التواصل مع زياش كان سهلا وأنا مرتاح لأننا فعلنا كل ما في وسعنا لكي يعود وهو وافق على العودة، لا يمكن أن نخوض نهائيات كأس العالم في غياب لاعب بقيمة وجودة زياش».



ويعيد التاريخ نفسه بالنسبة الى زياش بعودته الى تشكيلة منتخب بلاده عشية العرس العالمي، لكنه هذه المرة يجد نفسه أمام رهانين، الأول رد الدين لشعب بأكمله طالب بإلحاح بانضمامه إلى تشكيلة أسود الأطلس، والثاني إعادة اكتشاف نفسه واستعادة أيامه الخوالي مع أياكس أمستردام بعدما خفت بريقه مع تشلسي منذ انضمامه الى صفوفه صيف 2020.