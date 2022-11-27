أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن المباراة المقبلة لـ «أسود التيرانغا» أمام الإكوادور ستكون حاسمة في مشوار الفريق بكأس العالم، وذلك بعد الفوز على قطر 3-1.



وقال سيسيه، في مؤتمر صحافي، بعد الفوز على أصحاب الأرض: «المباراة كانت صعبة وسط حاجة المنتخبين للفوز، وكان من الممكن إحراز أهداف أكثر، وتلقينا هدفا من خطأ في التغطية، واللاعبون كانوا على الموعد طبقوا ما طلبته منهم، والتبديلات كانت جيدة»، مضيفا: من الصعب الجواب على سؤال من سيكون خليفة ساديو ماني في المنتخب، فالفريق لعب بروح المجموعة، واللاعبون طبقوا ما أردناه، والتبديلات كانت جيدة، وهدفنا عبور الإكوادور، والتأهل إلى ثمن النهائي.



وعلق أليو سيسيه على مواجهة هولندا، قائلا: «كنا محبطين بعد الخسارة، وجاء فوز اليوم كحافز كبير من أجل التفوق مستقبلا، ويمكن تتويج السنغال أو أي فريق أفريقي أو آسيوي بكأس العالم، والأمر تغير تماما عن الماضي، وأعتقد أن البطولة ستكون شيقة للغاية.



من جهته، أكد المهاجم السنغالي بولاي ديا، أن فريقه كان هادئا خلال المباراة، مشيرا إلى أن تسجيل أول هدف له في المونديال «يعتبر الانطلاقة الفعلية».