فشلت إنجلترا رابعة مونديال روسيا في فك عقدتها الأميركية وحسم تأهلها المبكر إلى ثمن النهائي، بسقوطها في فخ التعادل السلبي أمس الأول على ستاد البيت في الخور في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية حيث كانت بحاجة إلى الفوز لتكون أول المتأهلين لثمن النهائي بعد فوزها الكبير على إيران 6-2 في الجولة الأولى، لكنها عجزت عن هز شباك الولايات المتحدة وفرطت في الفرصة.



وهي المرة الثالثة التي تفشل فيها إنجلترا في الفوز على الولايات المتحدة في المونديال في 3 مواجهات حيث خسرت أمامها 0-1 في دور المجموعات عام 1950 وتعادلتا 1-1 في الدور ذاته في 2010، وبذلك عززت انجلترا موقعها في صدارة المجموعة بـ4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تغلبت على ويلز 2-0، فيما كسبت اميركا نقطتها الثانية في البطولة بعد الأولى إمام ويلز 1-1 في الجولة الأولى، فيما تجمد رصيد الأخيرة عند نقطة واحدة.



وباتت إنجلترا بحاجة الى التعادل فقط لبلوغ ثمن النهائي وهي ستلاقي ويلز في ديربي بريطاني الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة، فيما تلعب أميركا مع غريمتها إيران التي أبقت على آمالها في بلوغ ثمن النهائي للمرة الأولى في سادس مشاركة للمنتخب، بعدما «قاتل من أجل الشعب» للفوز على نظيره الويلزي 2-0 سجلهما في الوقت بدل الضائع عبر البديل روزبه جشمي (8+90) ورامين رضائيان (11+90).



وعلق المدافع مرتضى غانجي على الانتصار القاتل الذي كان الأول لبلاده على منتخب أوروبي، قائلا: «في نهاية المباراة ضد إنجلترا، قال لنا المدرب كيروش ألا نقلق وأن نحاول تحقيق نتيجة جيدة ضد ويلز... من أجل إسعاد الناس».



وبخصوص أداء النشيد الوطني قبل المباراة، قال: «نحن نقاتل من أجل الشعب وأن نجلب له الفرحة».



وكشف روزبه جشمي الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، عن أن فريقه كان «تحت ضغط غير عادل» في بلده، ما أثر على تحضيره بالشكل الملائم للمباراة الأولى.