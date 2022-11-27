تنظيم قطر الرائع أمر يدعو إلى الفخر.. ونجاحها لكل العرب والخليجيين



مبار ك الخالدي



في كل بطولة وحدث مهم يكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.



«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الكويت عبدالمحسن تركماني، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



٭ عن المجموعة الاولى: الاكوادور وهولندا، وعن المجموعة الثانية: انجلترا وويلز. وعن المجموعة الثالثة الارجنتين وپولندا. أما المجموعة الرابعة فسيتأهل فرنسا والدنمارك.

والمجموعة الخامسة ألمانيا وإسبانيا. والمجموعة السادسة بلجيكا وكرواتيا. فيما سيتمكن البرازيل وصربيا من التأهل بالمجموعة السابعة. والمجموعة الثامنة: البرتغال وأوروغواي.



من تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة؟



٭ أعتقد ان المفاجأة مستبعدة ولن يكون هناك منتخب مفاجأة.



من الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ الكبار البرازيل وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا.



من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ المرشح فوق العادة البرازيل.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى ان يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أنا من محبي ومشجعي الكرة البرازيلية، لكنني أتمنى فوز الارجنتين مع ميسي باللقب.



من تتوقع ان يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ المنتخب السعودي قدم مستويات مميزة في السنوات الاخيرة ومستواه في تطور مستمر.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ أعتقد أن ميسي الأوفر حظا في خطف نجومية المونديال.



من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟



٭ نجم إسبانيا القادم بيدري.



جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟



٭ حارس الأرجنتين مارتينيز.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ النجم الفرنسي مبابي.



هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ أعتقد أنها النسخة الختامية للنجمين الكبيرين، خصوصا أن منتخبيهما قويان جدا.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ افتقدنا ايطاليا وكل نجومها بلا استثناء.المنتخبات العربية السعودية وتونس والمغرب من تتوقع أن يتأهل الى الدور الثاني؟



٭ أتمنى التوفيق لمنتخباتنا العربية، وأعتقد أن السعودية قادرة على تخطي الدور الاول.



كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟



٭ أمر يدعو الى الفخر والاعتزاز ونجاح قطر هو نجاح لكل العرب والخليجيين.