شدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو على أنه ينبغي تخصيص يوم للاحتفال بدييغو مارادونا في كل بطولة كأس عالم، وقد توفي مارادونا عن عمر 60 عاما يوم 25 نوفمبر 2020 بعدما أصيب بسكتة قلبية.



وبمناسبة الذكرى الثانية لوفاة مارادونا، وخلال حدث لتكريمه في مونديال قطر، قال إنفانتينو: «ينبغي تذكر مارادونا في كل بطولة مقبلة لتأثيره الملحوظ على كرة القدم»، مضيفا «دييغو خالد، إنه معنا، لسنا فقط بحاجة لتكريمه، ولكن للاحتفال بدييغو، أود ذلك بداية من الآن، في كل بطولة كأس عالم، سنأخذ يوما للاحتفال بمارادونا، لأنه جعل الكثير من الناس تعشق رياضتنا، كرة القدم».



وذكر جياني إنفانتينو انه يعتز بكونه إيطاليا، مضيفا: أشجع إنتر ميلان، ولست من الأرجنتين ولا أشجع نابولي، وبالطبع مارادونا جعل إنتر وإيطاليا يبكيان مرات كثيرة، ولكننا نحبه، لقد كان دييغو قائدا عظيما في الأرجنتين، وأميركا الجنوبية، وفي كل أنحاء العالم، نحن بحاجة للاحتفال به، أشعر بمشاعر عظيمة، كنا نود أن يتواجد هنا في هذا المونديال، ولكنه يتواجد في قلوبنا كلنا.

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»