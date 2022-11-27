يقترب معرض بينالي فينيسيا الفني من نهايته بعد أن استقبل عددا قياسيا من الزوار.

وسجل العرض التقديمي الأكثر أهمية للفن المعاصر في العالم، إلى جانب معرض دوكومنتا في كاسل، أكثر من 800 ألف زائر قبل يوم واحد من موعد إغلاقه.

ووفقا للمنظمين، اشترى 22 ألف شخص آخر تذاكر لأيام المعاينة في نيسان/أبريل.

وارتفع عدد الزوار بنسبة 35% مقارنة بالبينالي الأخير في عام .2019 وعادة ما يكون المعرض كل عامين، ولكن تم تأجيله لمدة عام واحد حتى عام 2022 بسبب الجائحة.

وجاء غالبية زوار البينالي من الخارج (59%). وذهب حوالي 30% من التذاكر إلى الشباب والطلاب.