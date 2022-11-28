بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تنظيم مشروع تدريب الطلبة خلال الفترة من 2 إلى 31 يناير المقبل بالتعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، موضحة أن التسجيل بدأ من 13 الجاري ويستمر حتى 20 ديسمبر أو اكتمال الفرص المستهدفة عبر الموقع www.manpower.gov.kw باب مشروع تدريب الطلبة، وإدخال البيانات الشخصية وتحميل الأوراق بصيغة PDF واختيار الفرص التدريبية المشار إليها.



وعن المستندات المطلوب إرفاقها، بينت الهيئة انها صورة عن البطاقة المدنية، صورة شخصية، شهادة حديثة وشهادة لمن يهمه الأمر من الجهة التعليمية، ونموذج تحويل راتب صادر باسم الطالب من البنك برقم الحساب والآيبان واسم الفرع، مؤكدة انه سيتم استبعاد الطلبة غير المستوفين لشروط التسجيل، كما ان اختيار الفرصة التدريبية لا يعني القبول النهائي إلى أن يتم اعتمادها من قبل المختصين في الهيئة.