القاهرة - محمد صلاح



في أول ظهور لها بالدراما المصرية، تدخل الفنانة التونسية رانيا التومي لتصوير دورها من خلال مسلسل «سره الباتع»، بعد أن حرص مخرج العمل خالد يوسف على تقديمها للإعلام من خلال ظهورها معه في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فهمي وحسين فهمي وأحمد عبدالعزيز وهالة صدقي وحنان مطاوع وبيومي فؤاد، إلى جانب عدد من النجوم العرب منهم الفنانة شمس.



وكانت رانيا التومي قد شاركت في خمسة أعمال تونسية، كما تم اختيارها ملكة جمال الطقس في تونس، كما قدمت عددا من البرامج التلفزيونية والإذاعية.

ودرست في جامعة علوم الحاسوب وإدارة الحرم الجامعي منار، وبعدها بدأت عملها الفني في عام 2012 من خلال مشاركتها في مسلسل مشاعر.



التومي تعشق تقديم التقاليع الغريبة خلال عملها كمذيعة، حيث ظهرت بملابس أطفال أثناء تقديمها نشرة الطقس، وارتدت ملابس المنتخب التونسي في أحد برامجها كنوع من التشجيع للمنتخب، وقامت بالرقص على أغنية ديسباسيتو في عام 2007 بعد أن ظهرت هذه الأغنية وحققت نجاحا كبيرا.