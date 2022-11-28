محمد الجلاهمة



قضت محكمة استئناف الأسرة بإلزام مواطن بدفع 5000 دينار ثمن سيارة بواقع 500 دينار شهريا ونفقة نوعية 100 دينار للحاضنة و150 دينارا أجرة سكن للابنة و800 دينار تدفع مرة واحدة لتأثيث مسكن الابنة.



وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية فاطمة الربيعة بصفتها وكيلة عن المدعية، في أن الأخيرة خالة الابنة وبعد وفاة شقيقتها والدة الابنة انتقلت الحضانة للجدة وبعد وفاة الجدة تحصلت المدعية على حكم حضانة ورغم أن الابنة تعاني من إعاقة شديدة إلا أن والدها امتنع عن الإنفاق عليها وتوفير احتياجاتها من مسكن وراتب وسيارة وخادمة.