يزور البلاد حاليا بطل مسلسل «قيامة عثمان» الممثل التركي الشهير بوراك أوزجفيت. وقد التقت السفيرة التركية طوبى نور سونمز النجم أوزجفيت الذي يجسد شخصية الغازي عثمان ابن الغازي أرطغرل.



ومسلسل «قيامة عثمان» ذائع الصيت هو تكملة لمسلسل «قيامة أرطغرل» الذي انتهى في مايو 2019، ويشارك أوزجفيت في بطولته كل من الممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورير، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي.



وتدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول قالب تاريخي عن الغزاة العثمانيين الأوائل، مؤسسي الدولة العثمانية، حيث يفصل العمل قصة تأسيس الدولة.



وتؤكد أحداث المسلسل أن عثمان سار على خطى والده بعد وفاته وكان يسير على خطاه لتحقيق انتصارات عظيمة وبناء دولة عثمانية قوية ومستقرة.