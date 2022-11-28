يعرض رسم ذاتي للرسام ماكس بيكمان الذي يعتبر واحدا من أبرز الفنانين التعبيريين الألمانيين للبيع في مزاد في ألمانيا الأسبوع المقبل، مقابل سعر قد يصل إلى 30 مليون يورو. وتصور لوحة Selbstbildnis gelb-rosa صورة ذاتية صفراء وردية التي تعتبر تحفة فنية والتي كانت ملكية خاصة منذ رسمها في العام 1943، الفنان عندما كان في منفاه في هولندا بعد فراره من ألمانيا النازية.



وقالت ميكاييلا كابيتسكي، مديرة دار غريزباخ في برلين والمسؤولة عن عملية البيع، «لم يبع أي عمل فني مماثل في المزاد في ألمانيا منذ العام 1945».



وقد يصل سعر اللوحة إلى ما بين 20 و30 مليون يورو، وهو أعلى تقدير حتى الآن للوحة بيعت في ألمانيا، وفقا للدار.