أكد المدير الفني لمنتخب غانا لكرة القدم أوتو أدو أن المباراة أمام كوريا الجنوبية اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم قطر 2022 ستكون صعبة للغاية، مشددا على أن هدف فريقه الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث بعد هزيمته بشق الأنفس أمام البرتغال في الجولة الأولى.



وقال أوتو أدو في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي أمس: «بالتأكيد يمكننا التحدث عن خطة اللعب قبل المباراة وكوريا الجنوبية خصم قوي جدا ولكننا نعمل على خطة اللعب ونتمنى الأفضل لنا خلال اللقاء».



وأضاف أن لاعبي فريقه مستعدون للمباراة، وسيحاولون الوقوف ضد هجمات كوريا كما حدث أمام البرتغال وتقديم كل ما لديهم وسد الفراغات ونقاط الضعف لدى الفريق المنافس، والفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط.



وتابع: «بشأن الأخطاء التي وقعنا بها في مواجهة البرتغال الماضية، فهي أصبحت من الماضي، فنحن بشر ونرتكب أخطاء وأنا أيضا أخطئ وفوجئت من النتيجة وعقب نهاية اللقاء بدأنا التخطيط لمباراة كوريا الجنوبية».



وقال المدير الفني لمنتخب غانا: «بكل تأكيد سنحاول إيقاف كل هجمات كوريا، قدمنا أداء جيدا في التصدي للهجمات أمام البرتغال وأنا سعيد كوني قمت بتدريب سون (نجم كوريا الجنوبية)، هو لاعب متميز جدا ومجتهد وأحب شخصيته وطباعه ويتمتع بالانضباط ومتميز في أدائه».



واستطرد: «أنا رأيت في سون شيئا مميزا، ولذلك اقترحت عليه التواجد في هامبورغ وتصعيده للفريق الأول وأتمنى له كل التوفيق فيما عدا لقاءنا الاثنين (اليوم)».