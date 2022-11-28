بشرى شعبان



أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لأداء المهام المنوطة بهم بما يحقق أهداف القطاع وتطلعات الجهات التي يتعاملون معها.



ودعت م.البغلي، خلال اجتماعها مع مسؤولي القطاع، إلى السعي الدائم نحو الابتكار في الخدمات الاجتماعية المقدمة وتطويرها بصورة مستمرة مع الاستفادة من تجارب الدول المتميزة في هذا المجال.



واستمعت م.البغلي إلى شرح عن القطاع قدمه وكيل الوزارة ووكيل قطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، مبينا طبيعة عمل ادارات القطاع والرؤى المستقبلية له واهم الانجازات الحالية والمشاريع التشغيلية ونسبة الانجاز، كما استمعت إلى اهم الملاحظات المقدمة من قبل مديري الادارات وتصوراتهم لتطوير العمل في اداراتهم بما ينعكس على جودة الخدمات التي يقدمها القطاع. حضر الاجتماع وكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي ومديرو الادارات الايوائية في قطاع الرعاية الاجتماعية: مدير ادارة رعاية الاحداث د.جاسم الكندري، ومدير ادارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي، ومراقب ادارة المسنين جاسم الدالوي.