طهران ـ شينخوا: وافق البرلمان الإيراني امس على مشروع قانون انضمام إيران لعضوية منظمة شانغهاي للتعاون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «مهر» شبه الرسمية.



وذكرت الوكالة أنه تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الغالبية العظمى من المشرعين.



وقال أبوالفضل عموي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، إن موافقة البرلمان على انضمام إيران للمنظمة تتضمن رسالة دولية عن «توجه إيران التعددي في مجال السياسة الخارجية».



ورحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بخطوة البرلمان عبر تويتر قائلا إن «التصويت القاطع على مشروع قانون انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون مؤشر على عزم بلادنا وجديتها بشأن تطوير تعاون اقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي وتعزيز توجه البلاد نحو آسيا». وقال ان «نهج التعددية هو واقع هذا القرن».



وفي سبتمبر 2021 أعلنت القمة الحادية والعشرون لقادة منظمة شانغهاي للتعاون في دوشنبه بطاجيكستان قرار بدء قبول إيران كعضو كامل في منظمة شانغهاي للتعاون ترقية لها من «مراقب».