أشارت تقارير صحافية الى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اتحاد صربيا للعبة بسبب تصرف منتخب صربيا في بطولة كأس العالم قطر 2022، بعدما قام المنتخب الصربي بتعليق علم مثير للجدل في غرفته لتبديل الملابس بمونديال كأس العالم المقام حاليا في قطر، ويصور العلم المذكور كوسوفو ضمن خريطة صربيا، وعليه عبارة تقول: «لا تنازل».



وتقدم اتحاد كرة القدم في كوسوفو الجمعة، بشكوى إلى «فيفا»، معترضا على ما وصفه بـ «النبرة الشوفينية» التي تتخذها صربيا.



وقال اتحاد كرة القدم في كوسوفو في بيان رسمي: «هذه المظاهر الشوفينية لا مكان لها في حدث رياضي، ولا حتى في داخل المنشآت حيث يقام فيها أكبر حدث في عالم كرة القدم، وعليه، فإن اتحاد كرة القدم في كوسوفو، باعتباره عضوا مساويا لكل أعضاء (فيفا) الآخرين، يطالب هذه المنظمة باتخاذ إجراءات عقابية ضد أفعال تحرض على الكراهية بين الشعوب وتتنافى مع القيم الإنسانية».



وقال وزير الرياضة في كوسوفو، هاجرولا تشيكو: أتوقع اتخاذ إجراءات ملموسة من «فيفا» ضد رسائل تبعثها صربيا تنطوي على معاني الكراهية والإبادة الجماعية - على حد تعبيره.



وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم في إجراءاته التأديبية ضد صربيا بموجب المادة 11 من قانون «فيفا» للانضباط، والمتعلقة بـ «السلوك العدواني وانتهاك مبدأ اللعب النظيف»، وكذلك بـ «استغلال حدث رياضي للإعلان عن أمور لا تتعلق بالرياضة».



ويستند الاتحاد الدولي كذلك في إجراءاته التأديبية إلى المادة الرابعة من لوائح بطولة كأس العالم 2022، التي تتناول مسؤوليات فرق المنتخبات المشاركة في المونديال.