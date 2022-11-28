الكويت دائما تحافظ على اللحمة العربية والخليجية من خلال تكاتفهم وتشجيعهم



الدوحة - عبدالعزيز جاسم



قال المعلق العماني المميز خليل البلوشي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الفيديو الذي انتشر له وهو يقوم بالاستعداد و«الإحماء» قبل التعليق هو ليس طريقة معتمدة وهو من باب الحماس لكي أدخل أجواء المباراة وأعيش تفاصيلها وكذلك كانت من باب المزح مع أحد الأصدقاء، مضيفا: «لا أحد يجرب الطريقة أبدا فهي مش معتمدة ولا يوجد شي للتسخين و«الإحماء» سوى بعض الخلطات الشعبية مثل الزنجبيل والكركم والليمون والعسل».



وأضاف: «عادة في البطولات أحتاج الى الليمون والعسل كي أحافظ على الصوت بحكم ضغط المباريات بشكل يومي ونحاول أن نوازن بينها»، لافتا: «عندما أصل لمرحلة أرى نفسي فيها غير قادر على التعليق فبكل تأكيد سأقف عن ذلك الأمر لأنني مطالب بتقديم شيء مميز للمتابعين والمشاهدين».



وقال البلوشي: أتشرف بالتعليق على جميع المنتخبات العربية وكنت أتمنى التعليق على منتخبات مثل عمان والكويت ومصر والجزائر التي تغيب عن البطولة، مشيرا إلى أن إسبانيا والبرازيل وفرنسا ظهرت بشكل مميز حتى الآن، متوقعا تواجد «السامبا» و«الديوك» في النهائي.



وعن تنظيم المونديال، أكد البلوشي أن شهادته مجروحة بحكم انه مقيم في قطر منذ 15 عاما ولأنه عاش مثل هذه الأجواء في بطولات سابقة كأس العرب والدوري، لافتا إلى أنه على جميع المستويات تعتبر الأمور رائعة ونتمنى استمرارها على نفس المنوال حتى النهاية.



ووجه رسالة إلى الكويت وشعبها بالقول، يعطيكم العافية على كل ردود الأفعال ودائما الكويت هي التي تحافظ على اللحمة العربية والخليجية من خلال تكاتفهم وتشجيعهم وحضورهم، كل هذي الأمور تجعل من الكويت موجودة في قلب الحدث.