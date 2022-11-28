القاهرة - سامي عبدالفتاح



أكد مدرب منتخب مصر الأسبق حسن شحاتة، أن فرصة استمرار السعودية ما زالت قائمة رغم خسارته في مباراته الثانية أمام پولندا، وانه قادر على الذهاب بعيدا في المونديال، بشرط الفوز في مباراته القادمة على المكسيك.



وتعليقا على خسارة أمام پولندا، قال: «الأخضر قدم مستوى رائعا رغم الخسارة، وأهدر فرصا عديدة للتسجيل، وكان ينقصه الحظ». مضيفا: «إهدار سالم الدوسري لركلة الجزاء في نهاية الشوط الأول أحدث هزة في أداء المنتخب السعودي وكان أحد أسباب الخسارة».



وواصل: «ما حدث من سوء حظ ليس له علاقة بثقة زائدة من اللاعبين، خاصة بعد المجهود الكبير والروح القتالية العالية التي أظهروها في المباراة رغم الخسارة ومن قبلها الفوز على الأرجنتين».