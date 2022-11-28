نيمار سيكون نجم المونديال.. وميسي ورونالدو لن يظهرا بشكل جيد

تنظيم قطر رائع وناجح وقد يكون الأفضل على مر التاريخ



دلال العياف



تحدث الملحن عبدالله القعود عن بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر، وعن تنظيم هذه النسخة من المونديال ووصفه بأنه رائع وناجح وقد يكون الأفضل على مر تاريخ بطولات كأس العالم، مشيرا إلى ان الشقيقة قطر أبهرتنا جميعا بجودة التنظيم، كما تطرق القعود الى توقعاته لأحداث البطولة والمنتخبات المتأهلة وحظوظ المنتخبات العربية المشاركة.



في توقعاتك من سيتأهل إلى الدور الثاني؟



٭ عن المجموعة الأولى الإكوادور وهولندا، وعن المجموعة الثانية: إنجلترا وأميركا، وعن المجموعة الثالثة: الأرجنتين والمكسيك.

أما المجموعة الرابعة فسيتأهل فرنسا والدنمارك.

وعن المجموعة الخامسة: إسبانيا واليابان. والمجموعة السادسة: بلجيكا وكرواتيا، والمجموعة السابعة: البرازيل وسويسرا. والمجموعة الثامنة: البرتغال وأوروغواي.



منتخب تتوقع ان يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟



٭ اللي أشوفه أن السعودية الأقرب لبلوغ المربع الذهبي إذا نجحت في التأهل الى دور الـ 16.



الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟



٭ فرنسا، والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا.



من تتوقع أن يتوج بطلا لمونديال 2022؟



٭ أتمنى إنجلترا بس أتوقع البرازيل.



منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى ان يظهر بمستوى مشرف؟



٭ أتمنى كل الدول العربية والإسلامية تظهر بمستوى مشرف.



من تتوقع ان يكون الحصان الأسود للمونديال؟



٭ السعودية من الممكن ان تصعد للدور الثاني.



من سيكون نجم المونديال؟



٭ لاعب منتخب البرازيل نيمار، وقد يظهر لاعبون أيضا ويكونون مفاجأة البطولة.



من سيحرز لقب الهداف؟



٭ أعتقد سيكون لاعبا من البرازيل أو من إنجلترا.



هل تعتقد ان النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟



٭ لا أعتقد.



لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟



٭ افتقدنا فعلا اللاعب الفرنسي بنزيمة. وعلى صعيد المنتخبات فهناك منتخبات قوية مثل ايطاليا التي لم توفق للمرة الثانية على التوالي في التواجد بكأس العالم.



المنتخبات العربية (السعودية ـ تونس ـ المغرب)، ما توقعاتك لتلك المنتخبات في البطولة؟ ومن تتوقع يتأهل للدور الثاني؟



٭ أتمنى أن يتأهل الثلاثة للدور الثاني.



كيف تنظر إلى تنظيم قطر لنسخة المونديال؟



٭ تنظيم رائع وناجح وقد يكون الأفضل على مر التاريخ.