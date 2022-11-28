حذف التلفزيون الصيني الرسمي لقطات قريبة من مقاطع فيديو يظهر فيها مشجعون في المونديال من دون كمامات، بعدما أثارت تغطية سابقة غضبا في الصين حيث اندلعت تظاهرات بسبب قيود قاسية لمكافحة تفشي كوفيد-19. والصين هي آخر اقتصاد كبير لا يزال يحاول القضاء على التفشي المحلي لكوفيد-19 من خلال عمليات إغلاق عام مفاجئة وحجر صحي طويل وحملات اختبار كوفيد-19 واسعة النطاق. وخلال بث مباشر لمباراة اليابان وكوستاريكا، استبدلت قناة «سي سي تي في سبورتس» لقطات قريبة لمشجعين بلا كمامات يلوحون بأعلام، بلقطات للاعبين أو مسؤولين أو الملعب. وبثت القناة لقطات بعيدة للجمهور، حيث كان من الصعب تحديد الوجوه، وعددا أقل من اللقطات الجماعية مقارنة بالبث المباشر للمباراة نفسها على منصات الإنترنت بما في ذلك «دويين» وهو النسخة الصينية من «تيك توك».



ويخضع عشرات الملايين من الأشخاص في المدن الكبرى، بما فيها بكين وقوانتشو وتشونغتشينغ، لنوع من الإغلاق العام على عكس ما تشهده ملاعب كأس العالم في قطر ما أغضب العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الصين.