كرمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد سعود البسيس، وذلك لمشاركة المبرة بالرعاية الذهبية للبرنامج التدريبي "إدارة جمع التبرعات" الذي نظمته مبادرة "تمكين" التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، بالتعاون مع وزارة الشؤون، وبمشاركة العديد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية.

وخلال حفل تكريم الجهات المشاركة عبر البسيس عن سعادته البالغة بالمشاركة في البرنامج التدريبي، وبرعاية المبرة لمثل تلك الفعاليات الأكاديمية، التي تعزز بناء القدرات والمهارات الاحترافية للعاملين في المجال الخيري.

وأضاف البسيس بأن البرنامج التدريبي فتح الباب واسعاً أمام الكثير من التساؤلات والاستفسارات الخاصة بمسارات العمل الخيري، والتي لاقت أجوبة شافية استفاد منها مسؤولي تنمية الموارد والمتطوعين وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات الخيرية فيما يتعلق بأدوات جمع التبرعات وتقنياتها الحديثة، ووسائل تطوير الاستدامة.

في السياق ذاته تم تكريم البسيس نيابة عن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بصفته أميناً لصندوق الاتحاد، الذي شارك في البرنامج التدريبي لإدارة جمع التبرعات بالرعاية البرونزية.



هذا وتوجه البسيس بالشكر للجهات المشاركة بالبرنامج على حسن التواصل والتفاعل، وفي مقدمتهم جمعيات العون المباشر والرحمة العالمية ونماء الخيرية والجمعية الكويتية للأسر المتعففة، وجمعية صندوق إعانة المرضى، والجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، وجمعية الرعاية الإسلامية.

وفي ختام تصريحه جدد البسيس إشادته بدور الهيئة الخيرية ممثلة بمديرها العام بدر الصميط، ووزارة الشؤون ممثلة ب مدير إدارة الجمعيات والمبرات الخيرية عبد العزيز العجمي، وذلك لرعاية ودعم سبل تطوير العمل الخيري، وتعزيز التواصل بين الهيئات والمؤسسات الخيرية بما يرسخ مكانة الكويت ودورها في العمل الإنساني، وينعكس على مهنية العاملين في الميدان الخيري.