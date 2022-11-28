يحتاج أي شخص سافر إلى كوبا في الماضي القريب إلى التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية قبل التوجه إلى الولايات المتحدة في إطار تغيير في السياسة يعني الكثير من الصداع للمسافرين الذين يأملون في رؤية الدولتين.

ويعني تشديد قواعد الدخول لهؤلاء الذين سافروا إلى كوبا انتظار المسافرين لفترة أطول وتسديد رسوم استصدار تأشيرة بقيمة 160 دولارا.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين إن أي شخص سافر إلى كوبا بعد 11 كانون الثاني/يناير، وهو التاريخ الذي صنفت فيه الولايات المتحدة كوبا كدولة راعية للإرهاب، لن يستطيع دخول الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة . وكانت هناك حيرة بين الأشخاص الذين سافروا كوبا قبل هذا التاريخ.

وعادة لا يحتاج المسافرون إلى الولايات المتحدة سوى استخراج تصريح سفر إليكتروني (ايه اس تي ايه)، الذي يستخرجونه قبل السفر مقابل رسوم.

وفي حين يجب تقديم طلب التأشيرة من خلال النظام الإليكتروني لتصريح السفر قبل أيام قليلة من المغادرة، فسوف يحتاج المرء إلى مزيد من الوقت للحصول على تأشيرة سياحية، أي قبل السفر بعدة أسابيع على الأقل.

وسوف يتم الطلب من غالبية المرشحين الحضور بشخصهم إلى أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.