أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق شراكة رقمية جديدة مع كوريا الجنوبية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الرقمي والعلاقات التجارية والاستثمارية.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أنه "في ظل عالم متقلب بشكل متزايد، أصبحت الحاجة إلى العمل مع شركاء يتشاركون القيم الديمقراطية أكثر أهمية من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المشتركة.



وهذه الشراكة الموجهة نحو المستقبل ستعمل على تعزيز التعاون بين الشركاء الموثوق بهم والمتقدمين تقنيًا في المجال الرقمي الذي يعد أمرًا حاسمًا للتقدم المستدام للاقتصادات الأوروبية والكورية ولعلاقاتنا التجارية والاستثمارية".

وأضاف البيان: أن "هذه الشراكة ستُعزز أيضًا العمل المشترك في مجالات أشباه الموصلات وشبكات المحمول من الجيل التالي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمنصات والبيانات والمهارات.



وفي إطارها، نخطط أيضًا لتشغيل آلية تشاور بين كوريا والاتحاد الأوروبي لمناقشة طرق تعزيز التضامن من أجل حرية المواطنين الرقميين".

وأوضحت المفوضية، في ختام البيان، أن "الشراكة الرقمية الجديدة ستعتمد على التعاون طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا لتعزيز حلقة الوصل بين التجارة والبحوث والتكنولوجيا وهي خطوة رئيسية أخرى نحو تعميق شراكتنا الاستراتيجية لصالح مواطنين الجانبين".