أعلن وزير البترول المصري المهندس طارق الملا ارتفاع صادرات بلاده من الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين طن خلال العام 2022.

وقال الملا في افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للبترول والغاز في مصر إن بلاده قامت بتصدير نحو 7 ملايين طن غاز طبيعي مسال العام الماضي 80 بالمائة منها لأسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها ستزيد هذا العام إلى نحو 8 ملايين طن 90 بالمائة منها لأسواق الاتحاد الأوروبي أيضا.

وأضاف أن الجهود التي بذلتها مصر في مجال الغاز الطبيعي والبترول جعلت منها أحد الحلول الجاهزة لتلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية.

وأوضح أن فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، جاءت نابعة من الرؤية التي تبنتها الوزارة في عام 2016، وساهمت في إنجاح تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى أنه كان من ضمن الأهداف الاستفادة من موقع مصر وموارد الغاز والبنية التحتية التي تتمتع بها من مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن الفكرة تحولت لواقع مع توافر الدعم السياسي والتواصل مع الدول المجاورة في منطقة شرق المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الموارد الطبيعية في المنطقة والمساهمة في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير البترول المصري في مؤتمر صحفي مطلع نوفمبر الجاري إن الحكومة تستهدف هذا العام تحقيق 10 مليارات دولار من تصدير الغاز، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.